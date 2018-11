Köngen Mit einem Spielenachmittag will Elisabeth Kirschner Senioren aus der Isolation locken. Am zweiten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr wird beim Krankenpflegeverein (KPV) Köngen in der Oberdorfstraße 21 gespielt. „Ich finde es toll, dass die Gruppe oft Neues ausprobiert“, schwärmt Susanne Liebhart. Die Geschäftsführerin des Vereins bietet Senioren und Menschen mit Behinderung ein breites Spektrum an Aktivitäten an. Zwar wird die eigentliche Krankenpflege längst über die Sozialstation Wendlingen organisiert und abgewickelt. Aber die Angebote des KPV werden immer vielfältiger. „Uns macht es Spaß, immer wieder neue Projekte zu entwickeln.“ Deshalb