LichtenwaldWelcher Musikfreund kennt nicht Lieder wie „Arrivederci, Claire“, „Adios Amor“ oder „Ich will nicht wissen, wie du heißt“? Diese eingängigen Hits haben dem aus Wien stammenden, jetzt im niederbayerischen Thyrnau bei Passau lebenden Sänger und Entertainer Andy Borg längst einen Platz im Schlagerhimmel gesichert. Am Samstagabend begeisterte er mit seinem Adventsstadl das Publikum in der voll besetzten Mehrzweckhalle in Lichtenwald.

Als er die Bühne betrat, brandete stürmischer Applaus auf. Borg spielte seinen ganzen Charme aus, schäkerte mit dem Publikum und bezeichnete es als „das Beste der Welt“. So gewann er die Herzen im Sturm: Die