WendlingenSie wissen ganz genau, was für ein mustergültiges Warm-Up nötig ist: Mit viel Power und jeder Menge Groove stimmt die Tübinger Band Sonic Love das Publikum am dritten Abend des Wendlinger Zeltspektakels ein. Ihre „Rock Revolution“ ist so viel mehr als ein Warmlaufen: Zur Freude der gut 350 Besucher lassen sie die Motoren aufheulen. Mit britisch-amerikanischem „Go Your Own Way“ von Fleetwood Mac, mit Blondies klirrenden Tonhöhen bei „Heart of Glass“, mit einer bombastischen Version des viel gecoverten James-Bond-Titelsongs „Live and Let Die“ und mit Disco-Glamour von Donna Summers „Hot Stuff“ – der mitsing- und tanzbare Rock, Funk und Soul aus