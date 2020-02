DeizisauBereits zum siebten Mal ging im und am Deizisauer Rathaus die Ausbildungsplatzbörse „Fit for Job“ über die Bühne. 27 Aussteller – so viele wie noch nie – informierten über mehr als 40 Ausbildungsberufe, Praktika, Bewerbungen, schulische Möglichkeiten und über das Freiwillige Soziale Jahr. Und sie stießen mit ihrem Angebot auf reges Interesse.

„Wir sind schon ein bisschen stolz, wie sich ‚Fit for Job’ entwickelt hat“, sagte der Deizisauer Bürgermeister Thomas Mathros. Schließlich sei es nicht selbstverständlich, dass eine kleine Gemeinde wie Deizisau, die keine 10 000 Einwohner hat, sich den Luxus einer eigenen Ausbildungsplatzbörse