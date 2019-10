OstfildernDie Lindenschule in der Ostfilderner Parksiedlung ist eine von vier Schulen in Baden-Württemberg, die an der Aktion „Schulweghelden – Auf die Füße, fertig, los“ der Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen (AGFK) beteiligt sind. Damit sollen Vorschläge für die Gestaltung von sicheren Schulwegen erarbeitet werden. Nachdem kürzlich in der Lindenstraße auf das Problem der Elterntaxis aufmerksam gemacht worden war, folgte nun eine kritische Betrachtung der Wege in der Parksiedlung.

Die Elterntaxis, mit denen etliche Kinder morgens möglichst bis zur Schultür gefahren werden, sorgen auch in der engen Lindenstraße oft für