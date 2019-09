BeurenQualm strömt aus einem Schornstein, die Luft duftet nach frisch gebackenem Holzofenbrot. Monika Hartmann geht an diesem Tag nicht auf den Duft ein. Die Mitarbeiterin des Freilichtmuseums Beuren will ihren Gästen nämlich erklären, wie die früheren Bewohner der alten Häuser ihre Sonn- und Feiertage verbrachten. Und Backen stand damals gewiss nicht auf dem Programm, denn an diesen heiligen Tagen herrschte striktes Arbeitsverbot.

Das erfahren die Teilnehmer der Führung vor dem Back- und Waschhaus Sielmingen. Nicht einmal zum Bleichen durfte die Wäsche, die damals mit Asche gewaschen wurde, in die Sonne gehängt werden. Und trotzdem – der Sonntag