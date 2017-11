Anzeige

Wenn sich das Lebensende eines Menschen abzeichnet und dieser nicht mehr selbst entscheiden kann, stellen sich viele Fragen: Welche Maßnahmen sind sinnvoll, was dient der Lebensqualität und vor allem, was ist der Wille des Betroffenen? Angehörige müssen dann schwerwiegende und oft belastende Entscheidungen treffen. Immer gilt es laut Riedel dann zu bedenken: Was wäre im Sinne des Betroffenen? Die Professorin, die auch ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin ist, beschrieb, welche Wertekonflikte sich stellen können.

Spannungsfelder entstünden etwa zwischen dem Willen und der Autonomie der betroffenen Person und dem Wohl und der Fürsorge, die