EsslingenGearbeitet wird nicht tief im Wald. Aber das macht die Sache nicht einfacher. Holz gemacht wird gleich neben der Straße. Die ist zwar gesperrt, aber für die Holzfäller tabu. Die Bäume werden so umgelegt, dass sie in den Wald hineinkrachen. Und das erfordert einigen Aufwand. Via Umlenkrolle werden die Bäume in die richtige Richtung gezogen, die nötigen PS dazu kommen von einem großen Schlepper.

Wo die Straße von Wiesensteig herauf nach Schopfloch abzweigt, die sich dann am Albtrauf entlangschlängelt, vorbei am Reußenstein, steht eine Straßensperre. Die Zufahrt ist nur noch bis zum Reußenstein-Parkplatz möglich. Dahinter stehen Baken, die