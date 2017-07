„Wünschen Sie hierzu noch Erläuterungen?“, fragte Hacker. „Ich verweise auf die Vorlage, da steht alles drin.“ In der Vorlage stand, dass der Baubeginn auf den 4. September festgelegt ist. Da die nächste Gemeinderatssitzung erst am 19. September ist, muss die Vergabe bereits in den Ferien durch den Bürgermeister stattfinden. Dafür wollte sich Hacker nun den Vorratsbeschluss holen. Das war unstrittig, er hat ihn einstimmig erhalten.

