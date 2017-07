Altglas nach Farbe trennen schont Ressourcen

Blau und Mischfarben kommen zu Grün

Im Jahr 2016 sind kreisweit fast 13 000 Tonnen Altglas in die Container geworfen worden. Entgegen einiger Vermutungen wird die farbliche Trennung in Weiß-, Braun- und Grünglas am Container auch beim Abtransport fortgesetzt. Nur so ist eine problemlose Wiederverwertung und damit eine möglichst effektive Schonung von Ressourcen möglich.