KöngenDie unrühmliche Geschichte der Alten Vogtei mit dem betrügerischen Vorpächter ist manchmal noch Thema an den Tischen. Die Geschichte vom Wirt, der das Lokal schon wegen Insolvenz geschlossen hatte, als er einen Michelin-Stern bekam, machte überall die Runde. Das lässt der neue Chef Kersten Richter vergessen. Mit feiner schwäbischer Küche und regionalen Zutaten überzeugt sein Konzept, das viele Gäste in das Traditionslokal lockt. Köngens ältestes Gebäude, um 1540 erbaut, hat der ehemalige Geschäftsführer der „Garbe“ in Plieningen wieder zu einer gepflegten Weinstube gemacht. Im historischen Gebäude verwöhnen er und sein Team die Gäste mit regionalen