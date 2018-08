NürtingenIn Mitteleuropa sind etwa 90 Prozent der Gemüsesorten verloren gegangen, weil sie nicht mehr in die Europäische Norm passen. Roman Lenz, Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, und neun Mitstreiter kämpfen nun für die Rettung und den Erhalt von alten Gemüsesorten in Baden-Württemberg.

Klassische Genbanken gibt es bereits in Russland in Wawilow und in Deutschland in Gatersleben. Dort werden archivierte Sorten in bestimmten Zeitabständen ausgesät, um ihre Keimfähigkeit zu erhalten. Sie sind weder der natürlichen Umwelt ausgesetzt, noch werden Herkunft und Nutzungsmöglichkeiten näher beschrieben. Das