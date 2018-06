OstfildernFrüher zählte man als Apotheker automatisch zu den Wohlhabenden im Ort. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Seit auch in dieser Branche der Online-Handel zu einer mächtigen Konkurrenz geworden ist, tun sich vor allem kleine Apotheker zunehmend schwerer. Hans Joachim Sauer gehört zu dieser Gruppe. Ende nächster Woche wird er die Alte Apotheke in Nellingen für immer schließen. Einen Nachfolger hat er trotz intensiver Suche nicht gefunden. Aus Altersgründen möchte er kürzer, lautet die offizielle Begründung des 60-Jährigen. Dass sich sein Einkommen in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert hat, trug aber entscheidend dazu bei, diesen