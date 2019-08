Altbacher Sport-Club feiert 100-jähriges Bestehen

Sport-Club feiert 100-jähriges Bestehen – Fußballer sind 1919 aus dem Turnverein entstanden – Heute wird nicht nur gekickt

Auf- und Abstiegserfahrungen hat der Sport-Club Altbach in den 100 Jahren seines Bestehens reichlich sammeln können: Vom Aufstieg in die Bezirksliga in den Jahren 1979 und 2013 bis zum wiederholten Abstieg in die Kreisliga B. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen, das im Dezember groß gefeiert wird, hat der Verein 2019 den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft.