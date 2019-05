AltbachDie 33. Ausgabe des Musikfestes in Altbach wurde buchstäblich feuchtfröhlich gefeiert. Am Freitag lockten angenehme Temperaturen die Besucher zum Festzelt an der Gemeindehalle, am Samstag sorgten dunkle Wolken und ein heftiges Gewitter für Sorgenfalten bei den Organisatoren. Was als kleine Hocketse bei der Sporthalle begann, hat sich zu einem dreitägigen ausgeklügelten Musikfest gemausert, sagt der Vorsitzende des Musikvereins , Thomas Rotter. „Wir wollen mit der Festivität in der Öffentlichkeit sein, um eine Plattform für die Blasmusik im Ort zu haben.“

Das Musikfest fand ursprünglich von Samstag bis Montag statt. Am Montag gab es den