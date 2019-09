AltbachWenn die internationale Turn-Elite vom 4. bis zum 13. Oktober bei der Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart antritt und in der Landeshauptstadt um Medaillen sowie Startplätze für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 kämpft, wird sie ihr Können an Geräten und auf Matten made in Altbach zeigen. Denn die Firma Spieth Gymnastics liefert die Geräte für die Turn-WM. „Die Spieth Gymnastics GmbH aus Altbach ist stolz darauf, offizieller Main-Partner und Gerätelieferant der Turn-Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart zu sein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Durch diese Partnerschaft werden sämtliche bei der WM eingesetzten Turngeräte und