AltbachGroß war die Freude bei den Polizeibeamten Bernd Mikula und Michael Neubrand vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen, als sie insgesamt 20 neue, von der Kreisverkehrswacht Esslingen beschaffte Schulungsräder in Empfang nehmen konnten. Die Räder werden an der Jugendverkehrsschule Altbach eingesetzt, wo jährlich knapp 1000 Viertklässler der Grundschulen Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Plochingen, Reichenbach, Wendlingen und Wernau von den Experten der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Reutlingen beschult und für die Teilnahme am Straßenverkehr fit gemacht