KöngenEr lenkte 32 Jahre die Geschicke der Gemeinde Köngen: Bürgermeister a.D. Hans Weil. Eine Zahl, die für das Vertrauen spricht, das die Bürger in ihren einstigen Schultes über Jahrzehnte setzten. Nun sagte eine ganze Gemeinde Danke für das, was er bis 2014 geleistet hat. An seinem 70. Geburtstag erhielt der frühere Schultes die höchste Auszeichnung, die eine Kommune vornehmen kann. Sein Nachfolger Otto Ruppaner verlieh ihm im Rahmen einer Feierstunde in der Eintrachthalle mit mehr als 200 geladenen Gästen die Ehrenbürgerschaft.

Einstimmig hatte der Gemeinderat beschlossen, dass diese Auszeichnung Hans Weil zukommen soll. Ganz nach schwäbischer