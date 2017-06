Wernau liegt am Neckar und an der Kirchheimer Straße. So nimmt der Durchreisende die 12 500 Einwohner zählende Stadt wahr, zu der tatsächlich aber große Wohngebiete in den Hanglagen gehören. Die Kircheimer Straße hat in den vergangenen 100 Jahren etliche Wandlungen erfahren. Genau genommen war der größte Schnitt vor 109 Jahren. Bis 1908 führte nämlich die Ortsdurchfahrt des Dorfes Steinbach - die Stadt Wernau gab es damals noch gar nicht - durch die Hauptstraße. An der alten Magnuskirche zog sich die Ortsdurchfahrt leicht den Hang hoch und mündete im damaligen Oberdorf von Steinbach in die Kirchheimer Straße ein.