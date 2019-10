AichwaldDas außergewöhnliche Chorprojekt des Liederkranzes Schanbach trägt den Titel „Männerchor rockt Alphorn“. Es gipfelt in einem Konzert, das am kommenden Samstag in der Schurwaldhalle stattfindet. Seit Ende September proben die Sänger dafür. Beim Probenwochenende in der Schurwaldhalle waren erstmals die beiden Alphörner mit von der Partie. „Für mich ist das auch spannend“, sagt Chorleiterin Isolde Holzmann.

Vor einigen Monaten hatte sie bei einem ähnlichen Konzert in einer Kirche in Esslingen mitgesungen und ist auf den Geschmack gekommen. „Ich hab mir gedacht, wenn das dort funktioniert, dann muss das auch mit einem Chor funktionieren“,