Für diese Zielgruppe gab es bisher kein einheitliches Orientierungsangebot. Nach einer erfolgreichen Modellprojektphase in zwei Gemeinschaftsunterkünften in Stuttgart und Freiburg planen die Malteser, an 20 Standorten im Land bis Juni 2018 schrittweise und in Abstimmung mit den jeweiligen Landkreisen 31 solcher Kurse anzubieten. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Erstorientierungskurse einen wichtigen Beitrag zur Integration geflüchteter Menschen in die deutsche Gesellschaft leisten, und tragen daher gerne weiter aktiv zu deren Umsetzung bei“, erklärt Marc Lippe, Geschäftsführer der Malteser im Kreis Esslingen.

