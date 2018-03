Alltag, Humor und Frakturschrift

ALTBACH: Horst Ziegert hat den Gedichtband „Gereimtes aus dem Alltag“ veröffentlicht - Politisch aktiver Wanderfreund

Horst Ziegert wurde 1929 in Görlitz geboren, mit Rot-Grün-Sehschwäche. Deswegen durfte er später in Rheinhausen, das heute zu Duisburg gehört, nicht zur Berufsfeuerwehr. Heute ist Ziegert froh darüber, denn so kam er 1972 nach Altbach. Bis die Familie nachzog, hatte er viel Zeit und begann zu dichten. Nun ist sein erstes Buch erschienen, in Frakturschrift.