Zugestanden: Trabi oder Trabbi hatten wir nicht im Griff. Zwei unterschiedliche Schreibweisen innerhalb einer Woche. Für beide gibt es Argumente. Trabbi wird schnell gesprochen, also Doppel-b. Andererseits kommt Trabi von Trabant, also einfaches b, das auch die Fan-Clubs benützen. Der Duden ist ebenfalls keine Hilfe. Er erlaubt beides und hat deshalb den Trabi nicht im Griff. Also sitzt der Journalist zwischen allen Stühlen und muss sich halt entscheiden. Jetzt fragen wir aber erst mal unser Sprachgefühl, sprechen Duden ganz schnell und erfinden Dudda als Kürzel. Falsch, sagt uns das Gefühl. Deshalb müsste Trabbi gefühlt eigentlich richtig sein.