Kaugummi in der Gasleitung - solche Schülerstreiche kann es in den beiden neuen Praktikumsräumen für Chemie und Biologie im Otto-Hahn-Gymnasium in Nellingen nicht mehr geben. Denn die Anschlüsse sind hoch oben angebracht und werden per Knopfdruck heruntergefahren.382 000 Euro hat der Gymnasiale Schulverband der Gemeinden Denkendorf, Neuhausen und Ostfildern in die neuen Praktikumsräume investiert. Gestern wurden sie an dessen Vorsitzenden, Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay, übergeben. Viele neue Sicherheitsvorschriften machten die Investition nötig. Der Brandschutz wurde verbessert,