(eli) - In unseren Text „Studio für Gesundheitssport beendet Leerstand“ in der gestrigen Ausgabe haben sich zwei falsche Informationen eingeschlichen. In der Köngener Fußgängerzone in der Hirschstraße sind nun alle Leerstände beseitigt. Bereits im März 2016 ist die Fahrschule von Peter Melchinger in die ehemaligen Räume der LBBW eingezogen.

Außerdem fährt der Köngener Bürgerbus ab dem Fahrplanwechsel am 19. September künftig mittwochs ganztags zum Einkaufszentrum Kö 8. Bisher verkehrte der Bus, der von einem Verein betrieben wird, nur Mittwoch nachmittags ins Neckartal.