Vor einigen Monaten hat eine externe Firma im Auftrag der Gemeinde die Kindergärten in Köngen begutachtet und der Verwaltung Anregungen für eine Anpassung des Angebots an die Nachfrage gegeben, die zu erwarten ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in die Bedarfsplanung eingeflossen. Andreas Halw, Abteilungsleiter im Schul-, Sport- und Kulturamt, blickt dem kommenden Kindergartenjahr entspannt entgegen. Acht Einrichtungen zur Kinderbetreuung gibt es in der Gemeinde, davon drei kommunale, vier kirchliche und ein Waldorfkindergarten. Hinzu kommt die Betreuung durch Tageseltern. „Wir haben eine bunte und große