(nin) - Das Team der Mobilen Tafel startet zum zweiten Mal die Aktion Weihnachtsstern, mit der Kinder aus bedürftigen Familien beschenkt werden. Nach der großen Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr hoffen die Ehrenamtlichen, dass sich viele Spender finden und wieder alle Kinder ihr Weihnachtsgeschenk bekommen. Kinder oder Eltern können den Wunsch mit einem Wert von bis zu 25 Euro auf einen Papierstern schreiben. Menschen, denen es finanziell besser geht, erfüllen den Wunsch und das Kind erhält kurz vor Weihnachten sein Geschenk. Bedürftige Familien erhalten den Stern für ihre Kinder am Donnerstag, 27. Oktober, und am 3. November in