Eine Woche lang die Zirkusschule besuchen und dann das Gelernte in der Manege aufführen ist für Elena, Sabrina und Chiara ein Traum. Wahr geworden ist er in den Herbstferien. Von Montag bis Freitag trainieren sie in Kleingruppen in der Sporthalle im Scharnhauser Park. Am Samstag ab 14.30 Uhr präsentieren sie dort ihr Können. Die Zirkusschule Ostfildern bietet das ganze Jahr über Kurse an und beteiligt sich am Ferienprogramm. Die Leiterin Claudia Künzer meint: „Es ist toll, welche positive Energie die Kinder haben.“ Kurz nach 14 Uhr ist die Mittagspause mit Kässpätzle und freiem Spiel beendet und