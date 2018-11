AichwaldAn zwei Wochenenden gehen Kunst und Kirche in Aichwald wieder eine kongeniale Symbiose ein. 100 Arbeiten des hanseatischen Grafik-Genies und Bürgerschrecks Horst Janssen (1929-1995) werden im evangelischen Gemeindehaus in Aichschieß gezeigt. Organisiert wird das jährliche Kunstevent zum 13. Mal vom Verein Aichwalder Kunsttage. Der begnadete Zeichner, Teilnehmer der Documenta und der Biennale in Venedig, dürfte wie der Maler Klaus Fußmann 2017 und der Zeichner Simon Dittrich 2016 viel Menschen nach Aichwald locken. Kunstkenner aus der gesamten Region werden sich jeweils samstags und sonntags ebenso im evangelischen Gemeindehaus in Aichschieß zur