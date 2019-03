AichwaldAichwald hat wieder einen jungen Bürgermeister. Er heißt Andreas Jarolim. Der 34-jährige Betriebswirt aus Esslingen holte schon im ersten Wahlgang gegen sechs andere Bewerber die absolute Mehrheit: 52,42 Prozent. Auf Platz zwei landete, wie von vielen erwartet, Lorenz Kruß, Bürgermeister der Stadt Aichtal. Der 53-Jährige erhielt 25,49 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag mit 65,27 Prozent hoch – das hat Tradition in der 7500 Einwohner zählenden Schurwaldgemeinde.

Schon um 18.23 Uhr deutet sich das nicht Erwartete an. Im ersten von zehn Wahlbezirken erhält Jarolim 53,4 Prozent, Kruß nur 23,3 Prozent. Das wird kein Kopf-an-Kopf-Rennen mehr. Marc Schweizer und Michael Reinhardt, beide aus Aichwald stammend, machen sich mit jeweils rund acht Prozent noch den dritten Platz streitig. Als Jarolim, der bislang bei NetzeBW Konzessionsverträge aushandelt, auch im zweiten und dritten Bezirk die Fünf vorne hat, zweifelt fast keiner mehr im Rathaussaal am Durchmarsch des Esslinger CDU-Mannes. Er selbst bleibt zurückhaltend und sagt nur: „Ich bin selbst überrascht“. Als nur noch die Briefwahlbezirke offen sind, liegt Jarolim stabil bei 53 Prozent. Die ersten Fans gratulieren bereits.

Schon jetzt hat Jarolim Geld gespart

Um 18.59 Uhr erscheint das vorläufige Endergebnis auf der Leinwand. 2122 Wähler und Wählerinnen wollen Andreas Jarolim als Bürgermeister, das sind 52,42 Prozent, die absolute Mehrheit ist geschafft. Lorenz Kruß landet bei 25,42 Prozent. Marc Schweizer bleibt einstellig bei 8,94 Prozent, ebenso wie Michael Reinhardt mit 5,93 Prozent. Beide lassen sich übrigens am Wahlabend nicht sehen. Ingenieur Michael Wild holt noch 3,43 Prozent. Ingenieur Thomas Reiser und die Schwarzwälder Hausfrau Ilona Maier bleiben unter der Ein-Prozent-Marke. Mehr erhält Hauptamtsleiter Stefan Felchle, der gar nicht kandidiert hat: 1,7 Prozent. Michael Hallwachs, der wieder zurückgezogen hat, bekommt noch 17 Kreuzchen.

Dann verkündet CDU-Fraktionschef Volker Haug, der seit Wochen die Rathausgeschäfte führte, „leicht überrascht“ das Ergebnis. Der neue Bürgermeister habe der Gemeinde schon Geld gespart, weil man keinen zweiten Wahlgang brauche. „Ich bin zuversichtlich, das Sie bald beweisen, was Ihnen steckt.“

„Ich bin überwältigt“, sagt der Sieger und kann das kaum verbergen. „Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es im ersten Wahlgang klappt.“ Nach sechs Woche anstrengendem Wahlkampf „gehe „jetzt die Arbeit erst richtig los.“ Jarolims Freundin Katharina Türk ist ebenfalls überrascht, dass sie schon bald eine neue Rolle bekommt. „Aber ich mach’s gern“, sagt die junge Ingenieurin.

Der neue Landtagsabgeordnete Nicolas Fink, bisher Bürgermeister in Aichwald, gratuliert dem Nachfolger als einer der Ersten. Auch Verlierer Lorenz Kruß gratuliert. „Das ist Demokratie“, sagt er, „offenbar hat Herr Jarolim den besseren Wahlkampf gemacht.“ Dass es nicht einmal zum zweiten Wahlgang gereicht hat, führt Kruß auch auf die Berichte über ihn in der Presse zurück.

Michael Wild glaubt, dass der Partei-Hintergrund von Jarolim für das klare Ergebnis im ersten Durchgang ausschlaggebend war. Er hatte für sich ein zweistelliges Ergebnis erhofft. „Die Erfahrung war es wert“, sagt Thomas Reiser, der nur 36 Stimmen erhält. „Jetzt weiß ich, dass ich mich professioneller aufstellen muss.“

Mit diesem Überraschungserfolg haben auch die Bürgermeister Frank Buß aus Plochingen und Bernhard Richter aus Reichenbach nicht gerechnet, die ihrem künftigen Kollegen gratulieren. „Gut, dass es einen deutlichen Abstand gibt und dass es bei diesem Abstand keinen zweiten Wahlgang mehr gibt“, findet Buß.

„So unparteiisch wie Fink“

Von Jarolims Parteifreunden gratulieren der Esslinger CDU-Vorsitzende Tim Hauser und der Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle. Ein Erfolg für die CDU? „Nein“, antwortet Deuschle, „ein Erfolg für Andreas Jarolim. Er wird das genauso unparteiisch machen wie vor ihm SPD-Mann Nicolas Fink. Selbstverständlich kann er aber auf die CDU zählen, wenn er sie braucht.“

Ein Kommentar von Roland Kurz

Die Überraschung ist perfekt. Andreas Jarolim hat es schon im ersten Wahlgang geschafft, den Bürgermeisterstuhl in Aichwald zu erobern. Damit hatte er selbst nicht gerechnet und auch kaum jemand der Bürger, die am Sonntagabend ins Rathaus gekommen waren.

Weil neun Bewerber – davon hatten zwei wieder zurückgezogen – auf dem Wahlzettel standen, ging man davon aus, dass keiner 50 Prozent schaffen und es zum zweiten Wahlgang in 14 Tagen kommen würde. Zumal auch Sieger Jarolim nicht das klassische Profil eines Bürgermeister-Kandidaten mitbrachte. Er ist ein Quereinsteiger. Allerdings einer, der wenigstens durch seine Arbeit für einen Energieversorger regelmäßig mit Kommunen zu tun hat. Und er ist seit vielen Jahren politisch aktiv, in der Jungen Union und in der CDU. Die übrigen Bewerber hatten, vom Aichtaler Lorenz Kruß abgesehen, bislang nichts mit Kommunalpolitik am Hut. Manche hatten nicht einmal einen echten Bezug zur Schurwaldgemeinde vorzuweisen. Da fragten sich viele Aichwalder Wähler und Wählerinnen, was diese Kandidaten bewogen hatte, sich für dieses anspruchsvolle Amt zu bewerben. Eine Portion Geltungsbedürfnis dürfte eine Rolle gespielt haben.

Die Aichwalder haben darauf eine sehr klare Antwort gegeben: Wer keine Erfahrung in der Kommunalpolitik vorzuweisen hatte, blieb im einstelligen Bereich. Bei Kruß lag die Sache etwas anders. Er ist Bürgermeister, aber mit seiner Stadt Aichtal nicht recht zufrieden. Für die Aichwalder war der 53-Jährige keine Perspektive.

Nun ist Jarolim dran. Er hat einen engagierten Wahlkampf hingelegt, hat sich auf dem Wahlforum gut präsentiert. Er ist wie sein Vorgänger relativ jung. Ihm trauen die Bürger offenbar zu, sich in das neue Arbeitsfeld einzuarbeiten und gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgern die Zukunft zu gestalten. Ein Vertrauensvorschuss, den der 34-Jährige nun rechtfertigen muss.

