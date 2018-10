AichwaldDie Aichwalder Vereine haben am Wochenende in und bei der Schurwaldhalle in Schanbach ihr erstes gemeinsames Dorffest gefeiert. Gedacht als Ersatz für die Straßenfeste, die bislang im zweijährigen Rhythmus in den Ortsteilen gefeiert worden waren, sollte es den Beginn einer neuen Ära der Festkultur markieren. Unter dem Dach des Vereinsrings arbeiteten fast alle der 37 Aichwalder Vereine an der Umsetzung. Der Zuspruch der Bürger hat die Erwartungen der Organisatoren weit übertroffen.

„Es ist überwältigend, wie gut das Fest angenommen wird. Man hat das Gefühl, dass alle Aichwalder da sind“, sagte Angelika Baur, die Vorsitzende des