AichwaldDer dritte Kandidat für den Bürgermeister-Posten in Aichwald, von dem erst nur ein paar Personalien bekannt waren, hat sich nun gemeldet. Michael Reinhardt, ein 53 Jahre alter Zollbeamter im gehobenen Dienst mit Wohnsitz in Aichelberg, hat sich entschlossen, nach dem Konzessionsmanager Andreas Jarolim (Esslingen) und dem Aichtaler Rathauschef Lorenz Kruß ebenfalls seinen Hut in den Ring zu werfen.

Warum so spät? Die Entscheidung habe erst reifen müssen, sagt Reinhardt. Außerdem habe er erst eine längere berufliche Schulung in Sigmaringen absolvieren müssen. Doch den Wunsch, irgendwann mal Bürgermeister zu werden, trage er schon länger in