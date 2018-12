FilderstadtAn diesem Samstagmorgen im Advent ist nicht viel los. Eine Frau steht am Eingangstresen, begrüßt die Arzthelferin und hustet. Schon seit drei Wochen gehe das so, klagt die junge Patientin. Der hartnäckige Husten verschwinde einfach nicht. Jetzt soll sich das endlich ein Arzt anschauen. Die Frau muss nicht warten, wird von der freundlichen Arzthelferin sofort in ein Behandlungszimmer geschickt. Nach vier Minuten ist sie wieder draußen. Mit einem Hustensaftrezept in der Hand. Kurz darauf kommt eine Mutter mit zwei jungen Mädchen. Sie kratzen sich ständig am Kopf. Alle haben Läuse. Auch diese Gruppe muss keine fünf Minuten im Wartezimmer bleiben.