NeuhausenDie vor vier Wochen angekündigte halbseitige Sperrung des Körschtalviadukts hat am Mittwoch vor allem im Berufsverkehr zu starken Behinderungen geführt. Einen Tag vor Beginn der Sommerferien hatten Bauarbeiter damit begonnen, auf der westlichen Seite des Bauwerks einen Teil der Fahrbahndecke abzufräsen. Denn an dieser Stelle soll ein Radweg gebaut werden. Für alle, die mit dem Fahrrad zwischen Ostfildern und Neuhausen, ist das eine große Erleichterung. Erspart ihnen die separate Spur doch künftig mühevolle Anstiege. Frohgestimmt war deswegen auch Neuhausens Bürgermeister Ingo Hacker, der mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann, Regierungspräsident Wolfgang Reimer sowie Kollegen aus den Nachbarkommunen zum feierlichen ersten Spatenstich erschienen waren. Dieses Projekt sei dringend notwendig, sprach Hacker vielen Pedaleuren aus der Seele. Vor allem für Schüler, die täglich mit dem Rad zu einer der Schulen in Nellingen fahren, sei das ein Gewinn. Aber nicht nur für sie. „Ich bin überzeugt, dass nun auch viele Berufspendler aufs Rad umsteigen werden“, sagte der Rathauschef.

Voraussichtlich ab Mitte November solle der neue Radweg befahrbar sein, heißt es aus dem Regierungspräsidium Stuttgart. Vermutlich bis zum Frühjahr 2019 wird es dauern, bis die beiden Rampen auf Ostfilderner und Neuhausener Seite, die den Radweg mit dem bestehenden Wegenetz verbinden, fertiggestellt sind. Für den motorisierten Verkehr sollen am 12. Oktober wieder beide Fahrspuren über den Körschtalviadukt freigegeben werden.

Die vom Minister und seinem Gefolge verbreitete Feierlaune konnten andernorts viele Anlieger gestern überhaupt nicht teilen. Vor allem in der Neuhäuser Straße in Nellingen, durch die etwa elf Wochen lang der Verkehr Richtung Esslingen umgeleitet wird, staute sich bei den Anwohnern auch der Ärger. „Das ist eine Katastrophe“, beschreibt Robin Renz die Situation. „Hier werden Lkw und Sattelschlepper durch ein Wohngebiet geleitet, dessen Straße durch parkende Anwohner am Fahrbahnrand nicht einmal ausreichend Platz für zwei normal große Pkw bietet“, schimpft er. Deswegen sei es nicht verwunderlich, dass der Verkehr gestern Morgen komplett zum Erliegen gekommen sei. Renz will sich gar nicht ausmalen, welches Chaos herrschen wird, wenn Anfang September die Sommerferien enden. Für ihn ist das Projekt „erneut ein Musterbeispiel, wie am eigentlichen Problem, Verkehr im Fluss zu halten, vorbeigeplant wird“. Tausende Berufspendler, Anwohner und Natur würden belastet „zugunsten von vielleicht zehn Radfahrern täglich“. Ihnen wäre seiner Ansicht nach auch mit einer deutlich simpleren Lösung auf der Brücke geholfen.

Ganz anders sieht das Thomas Rumpf, der Kreisvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). 20 Jahre lang habe man auf diese Verbindung warten müssen. Das Projekt sei längst überfällig, vor allem wenn man ernsthaft das Ziel verfolge, den Radverkehr als echte Alternative zu fördern. Enttäuscht ist Rumpf, weil auf Ostfilderner Seite zu wenig gemacht werde, um eine angemessene und direkte Verbindung zum Nellinger Schulzentrum zu schaffen. Da sei nichts asphaltiert, „ein reiner Trampelpfad“. Der ADFC-Chef fordert deshalb die Stadt auf, rasch ein Schulwegekonzept zu erstellen.

Minister Hermann warb gestern um Verständnis für den Bauzeitplan. Natürlich wisse man, dass es zu Beginn der Ferien sehr eng werde. Aber dann beginne die verkehrsarmste Zeit des Jahres. Radler bekämen mit dem Projekt „eine weitere attraktive Radverbindung zwischen Neckartal und Fildern, ohne den großen Höhenunterschied durch das Körschtal überwinden zu müssen“. Das Land investiere jedes Jahr 40 bis 45 Millionen Euro, um den Radverkehr zu fördern. Hermann: „Wir gehen da systematisch und strategisch vor.“ Das sei wesentlicher Teil eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts.