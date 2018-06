OstfildernNach einem stationären Aufenthalt im Ruiter Kreiskrankenhaus endlich wieder nach Hause kommen: Eigentlich war es für Peter Glauer an diesem 7. Juni ein freudiges Ereignis. Doch leider geriet der 72-Jährige an einen völlig genervten Taxifahrer, der ihm den Tag gründlich vermieste.

Die Geschichte in Kurzfassung: Das bei der Esslinger Taxizentrale angeforderte Fahrzeug – es trägt die Kennnummer 146 – bringt Glauer in die Rohräckerstraße in Hedelfingen. Als der Fahrer kassieren will, reicht ihm der 72-Jährige einen von der Klinik ausgestellten Krankentransportschein. So wie er das bei solchen Fahrten immer tut. Den nehme er nicht an, sagt