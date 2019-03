WolfschlugenFür viele Menschen ist der Wald mehr als eine Ansammlung von Bäumen. Der Aufschrei ist groß, wenn viele alte Bäume der Säge zum Opfer fallen. So wie im Sauhag an dem Hangwaldstück „Fuchsbau“. In dem drei Hektar großen Waldbereich „ernteten“ Mitarbeiter des Forstamtes vor ein paar Wochen eine große Anzahl alter Buchen. Insgesamt wurden 400 Festmeter Holz herausgenommen. Das Waldgebiet gehört zum Staatswald und ist damit Sache des Landes.

„Als ich Anfang des Jahres in Richtung Zigeunereiche spazierte, traute ich meinen Augen nicht“, klagte Karl Münzinger, Sprecher der Freien Bürgerliste (FB), in einer der letzten Gemeinderatssitzungen.