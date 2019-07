WernauIsolde Kunz (Name geändert) ist gewiss keine pedantische Frau, das würde zu ihrem Lebensweg nicht passen. Doch einmal hat sie an der Kirchheimer Straße nachgezählt, wie viele Gelbe Säcke dort schon tagelang vor deren Einsammlung herumlagen: Sie kam auf 13. Als ehemalige Mitarbeiterin des Gesundheitsamts hat sie zum Thema auch eine berufliche Beziehung: „Da sind doch Lebensmittelreste dran, und der Bodenbach ist in der Nähe. Ich befürchte, dass da Ratten kommen. Und bei uns im Hof spielen die Kinder.“ Dass die Ratten keine Erfindung sind, hat sie vor kurzem erfahren: Eine Bekannte hatte in der Adlerstraße eine solche Ratte überfahren.

