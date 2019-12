AltbachEin Berg alter Büchern liegt auf dem kleinen Tisch in der Altbacher Bücherei. Ringsherum tummeln sich Erwachsene und Kinder. Rund zehn Teilnehmer sind an dem Abend in die Kelterstraße 1 gekommen, um aus alten Büchern Adventsdekoration zu basteln. Grund für den Bastelkurs ist das Thema Nachhaltigkeit. Büchereileiter Tobias Dürr hat sich die Frage gestellt: „Was kann man upcyceln, also wieder benutzen?“.

Seit 2018 leitet der 26-Jährige die Ausleihstelle am Altbacher Marktplatz. Unter anderem durch Aktionen wie diese möchte er versuchen, dass sich die Bücherei weiterentwickelt. Bereits im Sommer hat er, gemeinsam mit dem Team, die