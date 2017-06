Abwassergebühr sinkt beträchtlich

WOLFSCHLUGEN: Gemeinderat beschließt neue Preise - Keine Änderungen beim Trinkwasser

Wenn eine Anpassung der Gebühren für das Trinkwasser und das Abwasser auf der Tagesordnung auf des Gemeinderats steht, bedeutet das in den meisten Fällen, dass die Preise steigen. Nicht so in Wolfschlugen: Die Ratsrunde hat mehrheitlich beschlossen, die Abwassergebühr zu senken und den Wasserzins unverändert zu lassen.