Wendlingen/BaltmannsweilerWasser ist ein kostbares Gut. Während Menschen in vielen Ländern der Welt oft stundenlange Märsche auf sich nehmen, um an sauberes Wasser zu kommen, dreht man hierzulande einfach den Wasserhahn auf und schon fließt reines Wasser. Doch zusehends werden Schadstoffe im Wasser Problem. So ist die Belastung des Grundwassers mit Nitrat in manchen Regionen viel zu hoch.

Nitrat entsteht, wenn beispielsweise zu viel Gülle auf den Feldern ausgebracht wird. Vorwiegend besteht dieses Problem in Norddeutschland. Die Europäische Union drohte Deutschland wegen der Überschreitung von Grenzwerten mit einem Strafverfahren. Daraus