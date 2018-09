Anzeige

Die Weinlese ist reine Handarbeit – und Knochenarbeit. Das hat EZ-Volontärin Pia Hemme am eigenen Leib erfahren. Für einen Selbstversuch half sie bei Weinbauer Adolf Bayer in den Steillagen mit. Und stürtzte ab. Die Ausrüstung macht eben viel aus, bekam sie zu spüren. Was Pia Hemme sonst noch zwischen den Reben erfahren hat, erfahren Sie im EZ-Artikel "Selbstversuch in den Weinbergen".