NürtingenNeuland betritt Vera Romeu beim Jahresprogramm der Villa Domnick auf der Oberensinger Höhe in Nürtingen. Am Freitag, 14. Februar, findet in dem Kunstmuseum ab 18.30 Uhr ein ökumenischer Segensgottesdienst für Paare statt. Die engagierte Kulturwissenschaftlerin freut sich, dass die katholische Kirche dieses Angebot in dem ehemaligen Wohnhaus des Ehepaars Domnick macht. „Wir wollen ein breites Publikum erreichen“, sagt die gebürtige Französin.

Dass ihr Konzept für das Gebäude, das von den Staatlichen Schlössern und Gärten verwaltet wird, aufgeht, freut die Leiterin der bedeutenden Kunstsammlung. 6000 Besucherinnen und Besucher lockte ihr