Denkendorf Am 13. April endet die Amtszeit von Peter Jahn. 32 Jahre lang war er Bürgermeister der Gemeinde Denkendorf, die heute 11 100 Einwohner zählt. Er sei oft vorne weg gegangen, sagt Jahn, der in wenigen Tagen seinen 63. Geburtstag feiert. Das trifft für die Altenhilfe zu, wo Denkendorf ein neues Modell für das Land erprobte, und es gilt für den Lärmschutz, bei dem Jahn Land und Bahn manches abtrotzte. An seinen Nachfolger Ralf Barth übergibt er eine schuldenfreie Gemeinde mit hohen Rücklagen.

Die Zeit für die Bilanz ist gekommen. Zunächst zur Infrastruktur: Was ist in diesen gut drei Jahrzehnten bei Kindergarten, Schulen,