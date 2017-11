Anzeige

Kirchheim (red) - Das Lagezentrum der Landesregierung warnt bereits seit gestern in einigen Vierteln Kirchheims vor möglichen Verunreinigungen des Trinkwassers. Wie die Kirchheimer Stadtwerke berichten, ist durch einen Fehlanschluss in einem Privathaushalt Abwasser in das Trinkwassernetz gelangt. Im Gebiet zwischen der Autobahn 8 und der Jesinger Straße, östlich der Lauter und westlich der Ortsgrenze Jesingen sollen Anwohner Leitungswasser in den nächsten 48 Stunden nur abgekocht verwenden.

Die Stadt rät, das Wasser einmalig sprudelnd aufzukochen und es dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen zu lassen. Zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden solle ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden. Die Stadt informiert auf ihrer Website und ihren Social-Media-Kanälen laufend über den aktuellen Stand der Dinge.