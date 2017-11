Anzeige

Kirchheim (red) – Das Trinkwasser in Kirchheim ist wieder einwandfrei und kann nach Angaben der Stadt Kirchheim bedenkenlos genutzt werden. Damit hebt die Stadt das vom Gesundheitsamt erlassene Abkochgebot für das Leitungswasser mit sofortiger Wirkung auf.

Alle bislang vorliegenden Laboranalysen würden darauf hindeuten, dass sich der versehentliche Anschluss einer Abwasserleitung an eine Trinkwasserleitung auf der ICE-Tunnelbaustelle bei Kirchheim nur auf das Brauchwasser im Bereich der Baustelle ausgewirkt hat. Das Trinkwasser-Ortsnetz von Kirchheim sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei drei von sechs mikrobiologischen Parametern, durch die eine Verunreinigung mit Fäkalien festgestellt werden kann, seien die Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung an mehreren Messstellen sicher eingehalten. Die Kontrollmessungen der Stadtwerke würden belegen, dass das vorsorglich zur Desinfektion der Leitungen eingesetzte chlorierte Wasser zwischenzeitlich in allen Bereichen des betroffenen Ortsnetzes angekommen ist. Die vorsorgliche Chlorung werde voraussichtlich noch bis Samstagmittag fortgesetzt. Wenn dann alle mikrobiologischen Ergebnisse vorlägen und einwandfrei seien, werde auch die Chlorung wieder eingestellt.

Dass die Leitungen auf der Baustelle falsch angeschlossen wurden, bemerkten Mitarbeiter der Baufirma am Mittwochnachmittag, als aus der Frischwasserleitung Zellstoffpartikel kamen.