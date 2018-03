Unnötige Diskussionen, die Kritik provozieren könnten, hat der Plochinger Gemeinderat geflissentlich vermieden: Tomi Ungerers Kunst-Klo hat das Gremium nach einem zweijährigen Vorlauf im Prinzip durchgewunken. Das konfliktscheue Ja hat gute Gründe. Erst war‘s der Standort in der Fußgängerzone, der immer wieder am Widerstand der Nachbarn scheiterte, dann Ungerers provokanter Entwurf mit dem bekannten rosa Hinterteil als Krönung. Was kann man den Menschen zumuten, das humorvoll und locker die öffentlichen Bedürfnisse garniert und die Straße schmückt, ohne Geschmack und religiöse