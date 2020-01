ReichenbachSchon diesen Mittwoch soll es auf der Filstalstrecke besser werden. In einem Krisengespräch im Stuttgarter Verkehrsministerium am Dienstag versprach der Betreiber Go-Ahead, schon diesen Mittwoch in den Hauptverkehrszeiten mehr Fahrzeuge auf der Strecke einzusetzen. Seit dem Fahrplan- und Betreiberwechsel Mitte Dezember haben die Beschwerden über verspätete und überfüllte Züge kein Ende genommen. Er habe deshalb, so teilte Minister Winfried Hermann mit, von der Geschäftsführung von Go-Ahead Baden-Württemberg „rasche Lösungen“ bei den Kapazitäts- und Qualitätsproblemen auf den neu betriebenen Strecken verlangt.

