EsslingenJeden Tag dasselbe Bild: Nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten – aber da in besonderem Maße – gibt es am sogenannten Festo-Knoten zwischen Berkheim und Nellingen lange Staus. Seit Monaten wird die stark befahrene Kreuzung an der Umgehungsstraße zwischen der Bundesstraße 10 und der Autobahn umgebaut. Doch ehe sich der Verkehrsfluss für die täglich rund 14 500 Fahrzeuge verbessert, müssen die Autofahrer noch mehr Zeit und vor allem viel Geduld aufbringen. In erster Linie für den Ostfilderner Stadtteil Nellingen bringt die Großbaustelle eine deutliche Mehrbelastung mit sich, denn ein großer Teil des Verkehrs quält sich seitdem durch die Esslinger