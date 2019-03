Kreis EsslingenLandrat Heinz Eininger spricht von einem „enormen Anreiz, auf Bus und Bahn umzusteigen“. Horst Stammler, der Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart GmBH (VVS), hält die Tarifreform für eine „Sternstunde für den Nahverkehr“. Ab 1. April wird das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel in der Region nicht nur einfacher und übersichtlicher, sondern vor allem kostengünstiger. Für die VVS-Kunden bedeute die Reform eine durchschnittliche Ersparnis von 25 bis 30 Prozent, so Stammler. In besonderer Weise wird der Landkreis Esslingen profitieren, wo laut Landrat Eininger ein Ticket in Einzelfällen künftig sogar nur