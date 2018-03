Leinf.-Echterdingen (eli) - Das größte Passagierflugzeug der Welt, der A 380, soll bis Ende August noch vier Mal am Flughafen Stuttgart landen. Am Montag, 16. August, wird die Lufthansa-Maschine den Landesairport zwei Mal anfliegen: Die voraussichtlichen Ankunftszeiten sind 18 und 19.30 Uhr. Am 25. August findet für die Piloten ebenfalls ein Trainingsflug nach Stuttgart statt, planmäßige Ankunftszeit ist um 17.45 Uhr. Und auch am 28. August soll der A 380 wieder zu Gast in der Landeshauptstadt sein. Dann ist die Ankunft für 17.45 Uhr vorgesehen.

Da es sich um Trainingsflüge handelt, kann die Lufthansa keine verlässlichen Angaben